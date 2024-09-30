Звезда нового «Супермена» рассказал о трудностях подготовки к главной роли

Актер Дэвид Коренсвет заявил, что набрал массу ради роли в новом «Супермене»

Актер Дэвид Коренсвет претерпел серьезные физические изменения в ходе подготовки к роли в фильме «Супермен» главы DC Studios Джеймса Ганна. Об этом пишет Variety.

«Когда мы начали снимать, мой вес достиг 238 фунтов (около 108 килограмм). Я не влезал ни в одни свои штаны» — сказал артист, отметив, что он был «на пике своей массы».

Он поделился, что чувствовал себя некомфортно из-за трансформации, поскольку его тело на тот момент еще не приспособилось к набранному весу.

Ранее Джеймс Ганн опубликовал фотографию со съемок «Супермена». Снимок был сделан на архипелаге Шпицберген в Норвегии, где проходили съемки кинокомикса.