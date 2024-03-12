Опубликовано фото со съемок нового «Супермена»

Глава DC Джеймс Ганн опубликовал фото из Норвегии со съемок «Супермена»

Глава DC Studios Джеймс Ганн опубликовал фотографию со съемок фильма «Супермен». Этим он поделился на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованном кадре Ганн стоит рядом со своим коллегой, вторым главой DC Studios Питером Сафраном. Снимок был сделан на архипелаге Шпицберген в Норвегии, где проходят съемки кинокомикса.

Ранее Джеймс Ганн поделился деталями нового фильма про Супермена. Изначально глава DC писал, что сюжет новой картины будет повествовать о более молодой версии персонажа, однако опроверг эту информацию, отвечая на вопрос зрителя в соцсети. «Я никогда не планировал снимать фильм про молодого Супермена, просто фильм про Супермена», — заявил он.

