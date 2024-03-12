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19:39, 12 марта 2024Культура

Опубликовано фото со съемок нового «Супермена»

Глава DC Джеймс Ганн опубликовал фото из Норвегии со съемок «Супермена»

Фото: @gamesgunn

Глава DC Studios Джеймс Ганн опубликовал фотографию со съемок фильма «Супермен». Этим он поделился на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованном кадре Ганн стоит рядом со своим коллегой, вторым главой DC Studios Питером Сафраном. Снимок был сделан на архипелаге Шпицберген в Норвегии, где проходят съемки кинокомикса.

Ранее Джеймс Ганн поделился деталями нового фильма про Супермена. Изначально глава DC писал, что сюжет новой картины будет повествовать о более молодой версии персонажа, однако опроверг эту информацию, отвечая на вопрос зрителя в соцсети. «Я никогда не планировал снимать фильм про молодого Супермена, просто фильм про Супермена», — заявил он.

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      Варвара Кошечкина
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