Mash: краснодарский чиновник назвал тупорылым животным мать бойца СВО

Глава Тимашевского района Краснодарского края Андрей Палий назвал мать погибшего бойца специальной военной операции (СВО) тупорылым животным. Соответствующую аудиозапись, сделанную на совещании с участием чиновника, опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

«То, что там про Сандецкую, — тупорылое животное, я вам так скажу, которое нам парализует работу полностью, в администрации Медведовки и депутатов», — говорит человек, голос которого похож на голос Палия.

Чиновник заявил, что из-за Сандецкой администрация не может согласовать бюджет

Екатерина Сандецкая — депутат Совета Медведовского сельского поселения, член КПРФ. В ходе совещания, на котором Сандецкой не было, Палий заявил, что женщина всегда «голосует против бюджетов», из-за чего администрация не имеет права двигаться дальше.

Она в слове *** [фиг] четыре ошибки допускает. Она, *** [блин], магнитики делает. Ну вот такая она, она раскрутит все эти темы Андрей Палий глава Тимашевского района Краснодарского края

Kub Mash пишет, что сын Сандецкой погиб в зоне СВО. Летом женщина получила Орден мужества, которым ее сына наградили посмертно.

Мурманский депутат назвала подонком участника СВО

В июле депутат Совета депутатов Ковдорского округа Мурманской области Татьяна Клементьева назвала подонком участника СВО. Поводом для такой реакции со стороны женщины стал репост, который сделал боец. Сообщение содержало нелицеприятные высказывания о муже Клементьевой в период его работы учителем.

До этого, в мае, российский блогер во время онлайн-трансляции оскорбил участников спецоперации, пообещав им «напихать в рот». По его словам, российские военнослужащие находятся в зоне боевых действий «за три копейки, которые вам не платят». Затем он сказал, что в СВО участвуют «только зэки и алкаши», и пригрозил перебанить несогласных с его мнением зрителей. «Я как старший сержант базарю сейчас», — сказал блогер.