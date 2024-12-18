В Генштабе рассказали об испытаниях подлодки «Князь Пожарский»

Герасимов: испытания подводного крейсера «Князь Пожарский» завершаются

Испытания нового ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПКСН) «Князь Пожарский» проекта 955А «Борей-А» перешли в завершающую стадию. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, передает ТАСС.

«В морских стратегических ядерных силах завершаются государственные испытания нового РПКСН проекта "Борей-А" "Князь Пожарский"», — рассказал он на брифинге для военных атташе иностранных государств.

Атомная подлодка четвертого поколения «Князь Пожарский» стала пятым кораблем, построенным по модернизированному проекту 955А. РПКСН несет баллистические ракеты «Булава».

Ранее в декабре глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев сообщил, что подводную лодку «Князь Пожарский» передадут Военно-морскому флоту России в июне.

В октябре источник ТАСС рассказал, что подводный крейсер приступил к государственным испытаниям.