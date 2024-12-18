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13:43, 18 декабря 2024Россия

В Генштабе заявили об усилении безопасности в Арктике из-за присутствия НАТО

Герасимов: усиливается деструктивная деятельность стран НАТО в Арктике
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Усиливается присутствие и деструктивная деятельность США и других стран НАТО в Арктике, из-за чего российские военные усиливают темпы работы по обеспечению безопасности. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Валерий Герасимов, пишет РИА Новости.

По словам Герасимова, действия НАТО в арктическом регионе «направлены на координацию антироссийской деятельности альянса и их партнеров в Арктике и ведут к усилению напряженности и росту вероятности конфликта».

«Для обеспечения своего доминирования в регионе наращивается военное присутствие в высоких широтах и развивается соответствующая военная инфраструктура вблизи границ России», — обозначил начальник Генштаба ВС РФ.

Как уточнил Герасимов, повышаются боевые возможности Российской армии, а также ведется модернизация военных объектов в северных широтах.

Ранее посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил, что линия НАТО по наращиванию военной деятельности в Арктике может привести к опасным инцидентам и Норвегии. С таким заявлением он выступил после открытия центра десантных операций НАТО в Арктике.

Корчунов также говорил о том, что решение ряда стран НАТО создать спутниковую сеть в Арктике — это очередной шаг по нагнетанию обстановки по периметру российских границ.

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