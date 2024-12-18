В Совфеде высказались о задержании подозреваемых в подрыве генерала Кириллова

Сенатор Карасин: правоохранители разберутся в деле о гибели генерала Кириллова

Правоохранительные органы разберутся в деле о подрыве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о задержании подозреваемых в убийстве высокопоставленного военного.

Я глубоко скорблю по поводу погибшего генерала Кириллова, которого знал лично. Это был замечательный человек, молодой по возрасту руководитель огромного военного цеха в нашей стране, и мы все скорбим. Я убежден, что наши спецслужбы, прежде всего ФСБ и Следственный комитет, очень оперативно разберутся в этой ситуации Григорий Карасин российский сенатор

«Я абсолютно убежден, что в ближайшие дни будет квалифицированное и четкое разъяснение в меру дозволенного, потому что, к сожалению, раскрывать все карты в таких вопросах нельзя, мы должны понимать наши специальные службы. Но мы узнаем все детали этого позорного террористического акта и будем соответствующим образом судить о происходящем», — сказал сенатор.

Один из задержанных во время допроса рассказал, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. По его словам, он прикрепил самодельное взрывное устройство (СВУ) на электросамокат и оставил рядом с машиной Кириллова. Рядом с домом он установил камеру, и когда офицеры подошли к автомобилю, дистанционно взорвал бомбу.

Двоих подозреваемых в подрыве автомобиля генерала Кириллова задержали 17 декабря. В этот же день рано утром у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Неизвестные дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда генерал с помощником подошли к служебному автомобилю. Возбуждено уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.