Европейская страна стала поставлять России рекордные объемы пива

Евростат: в октябре Чехия увеличила поставки пива в РФ до максимума за 4 года

В октябре 2024 года Чехия увеличила поставки пива в Россию до четырехлетнего максимума. О том, что европейская страна стала поставлять рекордные объемы пива, со ссылкой на данные Евростата сообщает РИА Новости.

За месяц в РФ поставили напитка на четыре миллиона евро — в годовом выражении отгрузки выросли в 1,9 раза в денежном выражении. Также увеличила поставки Польша — до 2,3 миллиона евро или в 5,7 раза больше год к году.

Главным партнером России осталась Германия, которая за месяц сократила поставки до шести миллионов евро (минус 18 процентов в годовом выражении). Импорт латвийского пива снизился до 3,5 миллиона евро (минус 12 процентов), а литовского — до 2,6 миллиона (минус 41 процент).

В течение октября страны ЕС отгрузили РФ пива на 20,5 миллиона евро (минус четыре процента в годовом выражении), а с начала года — на 211 миллионов евро (220 миллионов в 2023-м).

По данным «Контур.Маркета», осенью 2024 года средняя цена пива в России выросла на 20 процентов год к году и достигла 110 рублей за литр. В то же время спрос на этот спиртной напиток снизился на 21 процент. Сильнее всего спрос упал в Приморском крае, где пиво стали покупать на 36 процентов реже при 25-процентном росте среднего чека.

Глава Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин предупредил, что после Нового года в России на 15-20 процентов вырастут цены на все виды алкоголя — и вино, и пиво, и различные крепкие напитки. Подорожание произойдет из-за необходимости переписать ценники по новым стандартам из-за роста акцизных ставок и заново установленных минимальных цен, пояснил он.