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17:17, 19 декабря 2024Силовые структуры

Обвиняемый в подрыве российского генерала заявил о плохом знании русского языка

Обвиняемый в убийстве генерала Кириллова потребовал в суде переводчика
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В суд поступило ходатайство об аресте подозреваемого в подрыве генерала Российской армии

Кадр: Telegram-канал Mash

Обвиняемый в совершении теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова заявил о плохом знании русского языка и потребовал для себя переводчика. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Предполагаемого исполнителя теракта Ахмада Курбанова доставили в Басманный суд Москвы, который будет рассматривать ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения. Там он потребовал переводчика.

Его адвокат будет просить суд отправить Курбанова под домашний арест.

О его задержании стало известно утром 18 декабря. Он рассказал, что был завербован спецслужбами Украины. По их заданию Курбанов прибыл в Москву, получил самодельное взрывное устройство большой мощности, после чего разместил его на электросамокате и припарковал транспортное средство возле подъезда дома, в котором проживал Кириллов. За преступление ему было обещано 100 тысяч долларов и проживание на территории Евросоюза.

Рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Неизвестные дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел Кириллов. Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

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