В суд поступило ходатайство об аресте подозреваемого в подрыве генерала Российской армии

Ходатайство СК об аресте подозреваемого в подрыве Кириллова поступило в суд

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство Следственного комитета России (СК) об аресте подозреваемого в подрыве генерал-лейтенанта Российской армии, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игоря Кириллова и его помощника. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, подозреваемый уже доставлен в суд.

О задержании фигуранта стало известно утром 18 декабря. Он рассказал, что был завербован спецслужбами Украины. По их заданию он прибыл в Москву, получил самодельное взрывное устройство большой мощности, разместил на электросамокате и припарковал его возле подъезда дома, в котором проживал Кириллов. За преступление ему было обещано 100 тысяч долларов и проживание на территории Евросоюза.

Рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Неизвестные дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел Кириллов. Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.