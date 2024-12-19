Обвиняемый в расправе над российским следователем отправится на СВО

Пермский краевой суд приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего нацгвардейца Алексея Головина, обвиняемого в расправе над главой отдела по Свердловскому району города Следственного комитета (СК) России Евгением Середкиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Подсудимый заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России и отправится на специальную военную операцию (СВО).
Судебный процесс над Головиным начался в декабре. Мотивом преступления стала ревность — он сожитель бывшей супруги следователя.
10 сентября Середкина нашли дома без признаков жизни со множественными ранами от топора. По горячим следам был задержан подозреваемый, оказавшийся бывшим силовиком.