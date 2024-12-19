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14:32, 19 декабря 2024Силовые структуры

Обвиняемый в расправе над российским следователем отправится на СВО

Обвиняемый в убийстве главы пермского СК отправится на СВО, дело приостановлено
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Пермский краевой суд приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего нацгвардейца Алексея Головина, обвиняемого в расправе над главой отдела по Свердловскому району города Следственного комитета (СК) России Евгением Середкиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Подсудимый заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России и отправится на специальную военную операцию (СВО).

Судебный процесс над Головиным начался в декабре. Мотивом преступления стала ревность — он сожитель бывшей супруги следователя.

10 сентября Середкина нашли дома без признаков жизни со множественными ранами от топора. По горячим следам был задержан подозреваемый, оказавшийся бывшим силовиком.

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