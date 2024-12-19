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19:36, 19 декабря 2024Спорт

Олимпийский чемпион пожаловался на стоимость продуктов в России

Олимпийский чемпион по волейболу Волков заявил, что в России подорожали продукты
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Волков

Александр Волков. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Олимпийский чемпион по волейболу Александр Волков пожаловался на стоимость продуктов в России. Его слова приводит Legalbet.

Спортсмен заявил, что не ограничивает себя, однако обратил внимание на то, что все подорожало в два раза. «У нас же тоже зарплаты больше не стали, а цены выросли. Особенно это с двумя детьми чувствуется», — добавил он.

Волков является олимпийским чемпионом 2012 года в составе сборной России. На его счету также есть победа на Кубке мира и в Мировой лиге.

Ранее футболист «Ростова» Николай Комличенко заявил, что в шоке от цен на продукты в России. Он назвал стереотип о том, что футболисты могут позволить себе все, уже устаревшим.

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