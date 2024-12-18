Футболист «Ростова» прокомментировал цены на продукты в России

Футболист «Ростова» Комличенко заявил, что в шоке от цен на продукты в России

Футболист «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал цены на продукты в России. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я часто хожу в магазин за продуктами, и меня вообще пугают и шокируют цены. Сейчас просто все об этом постоянно говорят, что очень дорого стало. Стереотип, что футболисты не смотрят на цену, уже как бы устарел», — заявил Комличенко.

Комличенко выступает за «Ростов» с 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

Ранее форвард «Ростова» Егор Голенков высказался о высоких зарплатах футболистов. Нападающий заявил, что считает их обоснованными. «Не каждый человек станет футболистом, даже если очень сильно захочется. Ты должен как минимум выиграть конкуренцию у еще двух тысяч таких же ребят», — отметил Голенков.