Пожаловавшаяся Путину на отсутствие талонов в поликлинике россиянка решила проблему сама

Пожаловавшаяся Путину на поликлинику россиянка решила проблему сама

Жительница Нижнего Новгорода Ирина, пожаловавшаяся президенту России Владимиру Путину на невозможность записать отца к врачу, решила проблему сама. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Женщина рассказала главе государства, что два месяца не может записать отца к кардиологу из-за отсутствия талончиков в поликлинике. В связи с этим, мужчина не может получить необходимые для него лекарства.

Россиянке приходилось вставать в пять утра и пытаться записаться на прием, однако очередь до нее не доходила.

После жалобы президенту ей позвонила глава регионального минздрава Галина Михайлова и пообещала помочь. Однако оказалось, что Ирина решила проблему. Выяснилось, что ее отец является военным пенсионером, в связи с чем его удалось устроить в гарнизонную поликлинику.

Во время прямой линии Путин призвал россиян не ругаться на чиновников после обращений к нему, чтобы решение некоторых вопросов сдвинулось с мертвой точки. Глава государства также добавил, что при решении разных задач есть много «бюрократических заковырок».