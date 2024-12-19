Путин назвал разгоняющий рост цен в России фактор

Путин: доходы россиян в 2024 году росли быстрее, чем товарная масса

В 2024 году доходы россиян росли быстрее, чем объемы предложения товаров и услуг на внутреннем рынке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава государства отметил, что подобный дисбаланс не является нормальным и способствует разгону инфляции. Он напомнил, что динамика предложения должна соответствовать темпам роста доходов населения. Однако в этом году такого баланса в России не наблюдалось. «У нас доходы и заработные платы росли более быстрыми темпами, чем нарастание товарной массы и выпуск продукции», — резюмировал Путин.

Ранее он сообщил об ускорении годовой инфляции в России до 9,2-9,3 процента. К настоящему времени, по его словам, темпы роста потребительских цен в стране уже превысили обновленный прогноз Центробанка (ЦБ), который подразумевал инфляцию к концу декабря на уровне в 8-8,5 процента.

Подобную динамику Путин назвал тревожным сигналом для российской экономики. Он связал ускорение роста цен в стране прежде всего с дисбалансом спроса и предложения. На этом фоне правительство и ЦБ, отметил Путин, ставят перед собой задачу обеспечить «мягкую посадку» перегретой экономики.