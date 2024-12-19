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17:08, 19 декабря 2024Экономика

Путин оценил положение России на мировом рынке СПГ

Путин: РФ сможет справиться с санкциями и нарастить долю на мировом рынке СПГ
Дмитрий Воронин

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Санкции США против российской отрасли сжиженного природного газа (СПГ) наносят ей ущерб, но в стране найдут выход, как и в случае с другими энергоносителями, заявил президент РФ Владимир Путин во время совмещенной с ежегодной пресс-конференцией прямой линии. Его цитирует «Интерфакс».

По словам главы государства, этот продукт востребован на мировых рынках, и страна будет увеличивать свою долю на них. Согласно оценке Путина, американские ограничения являются способом недобросовестной конкуренции. Он указал, что в конце концов это обстоятельство окажется вредным для самих Соединенных Штатов.

В октябре европейцы закупили российский СПГ на максимальные с ноября 2023 года 701,5 миллиона евро. Более половины указанной суммы пришлось на Францию, а РФ оказалась второй по поставкам в страны сообщества, опередив с долей 21,2 процента США и уступив только Алжиру.

При этом санкции все же влияют на работу этой российской отрасли. Так, в сентябре журналистам стало известно, что на фоне ограничений компания «Новатэк» заморозит работы по строительству терминалов «Мурманского СПГ» и «Обского СПГ». Западные СМИ также сообщали об остановке работы отечественного завода по производству модулей для сжижения природного газа.

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