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14:43, 19 декабря 2024Экономика

Путин вспомнил об отказе Кадыровых перенести столицу Чечни

Путин напомнил об отказе Кадыровых перенести столицу Чечни в Гудермес
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин вспомнил, что первый президент Чечни Ахмат Кадыров и нынешний руководитель республики Рамзан Кадыров отказались перенести столицу региона в Гудермес. Об этом он заявил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, такой вопрос поднимался, когда Грозный был разрушен после военных действий. «Тогда многие в Чечне ставили вопрос о том, чтобы столицу перенести в Гудермес, но и первый президент республики Ахмат Кадыров, и действующий глава [Рамзан Кадыров] сказали: "Нет, Грозный — это традиционная историческая столица всей Чечни. Будем восстанавливать"», — сказал Путин.

Президент напомнил, что летал над Грозным, когда велась борьба с терроризмом, в том числе международным, и тогда раздавались пулеметные очереди и по вертолету.

Однако сейчас, заявил Путин, город является современным российским чудом. Он обратил внимание, что в столице Чечни появились новые архитектурные решения, красивые мечети и другие постройки, вызывающие чувство гордости.

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