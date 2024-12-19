Путину доложили о серьезных нарушениях в работе Минпросвещения. В ведомстве прошли масштабные проверки

Генпрокурор Краснов заявил Путину о серьезных нарушениях в Минпросвещения

В работе Министерства просвещения РФ обнаружили серьезные нарушения. Об этом сообщил Генпрокурор Игорь Краснов.

В ходе заседания комитетов Совета Федерации он рассказал, что в Минпросвещения провели масштабные проверки. О больших нарушениях при организации учебного процесса доложили президенту России Владимиру Путину.

Не так давно мы завершили очередную масштабную проверку. Выяснились большие нарушения в деятельности министерства просвещения, Рособрнадзора. В том числе неэффективное использование денежных средств, которые им на это выделяют Игорь Краснов генеральный прокурор

По его словам, в сфере образования в 2024 году обнаружили и пресекли более 12 тысяч нарушений, к ответственности привлекли около двух тысяч должностных лиц.

Также Краснов назвал вопрос учебников наиболее проблематичным. «Многократные изменения образовательных процессов приводят к тому, что методические пособия устаревают», — объяснил Краснов.

Чтобы дети учились по актуальным пособиям и получали все необходимые учебники, он призвал навести порядок в системе. Генпрокурор добавил, что внес акты реагирования и обязал министров заняться этим вопросом.

Игорь Краснов Фото: Михаил Метцель / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

До конца 2029 года в российских школах появятся единые государственные учебники

Единые государственные учебники по различным предметам должны появиться во всех школах России до 2029 года. Об этом в конце ноября на встрече со студентами РЭУ имени Плеханова заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.

По словам Кравцова, помимо единых учебников по обществознанию и истории, у школьников должны быть госучебники и по остальным предметам.

«И до 2029 года планируем, что все школы будут учиться по единым государственным учебникам», — сказал он.

Ранее Путин высказался о современном образовании

На встрече с лауреатами конкурса «Учитель года» президент России, говоря о современном образовании, заявил, что оно должно отвечать запросам XXI века. Он также отметил, что для этого в стране необходимо создавать современную инфраструктуру.

«Разные уровни образования при всех понятных отличиях являются частью единого образовательного пространства. И наша общая задача, чтобы это пространство было действительно единым и современным, отвечало требованиям динамики XXI века, целям развития, которые стоят перед нашим государством в целом», — подчеркнул президент.

Кроме того, по его словам, в России нужно строить, в частности, новые здания образовательных учреждений, а также ремонтировать и реконструировать действующие. Также Путин призвал создавать современные образовательные программы и условия для профессионального роста и развития педагогов.

«Многое в этой работе уже сделано. Учителя уже могут это заметить. Но многое и предстоит сделать», — добавил глава государства.