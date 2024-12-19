Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ — регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ — регулярный чемпионат
16:42, 19 декабря 2024Спорт

Россиянам посоветовали три простых упражнения после переедания

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: WPixz / Shutterstock / Fotodom  

Журналисты Men Today посоветовали россиянам три простых упражнения после переедания. Об этом сообщается в материале издания.

В первую очередь авторы подчеркнули, что после плотного приема пищи не стоит тренироваться интенсивно, но отказываться от активности совсем не стоит. «Можно прогуляться в обычном темпе в течение 15-30 минут. Это улучшит кровообращение, ускорит перемещение пищи из желудка в тонкий кишечник, снизит риск изжоги и уменьшит вздутие», — отмечено в материале.

Также авторы рекомендовали делать легкие наклоны вперед-назад и вбок с рукой. Кроме того, они предложили выполнять полувыпады в стороны.

Ранее немецкие ученые назвали лучшую тренировку против старости. Они рекомендовали делать планку и шаги в планке, переходы с колен в присед, двойные скручивания, а также перекаты.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы переживем». Путин подтвердил, что Россия больше не будет поставлять газ в Европу через Украину

      Зеленский отверг существование Стамбульских соглашений

      Российский «Лесочек» представили во Вьетнаме

      Путин ответил на оскорбления иностранцев в свой адрес

      Стало известно о поведении Литвы после дисквалификации атлетки в антироссийской футболке

      Стало известно об отставке главы департамента военной контрразведки ФСБ России

      Трамп заявил о желании всех людей быть его друзьями

      Пожаловавшаяся Путину на отсутствие талонов в поликлинике россиянка решила проблему сама

      Банк Англии не стал снижать базовую ставку на фоне ускорения роста цен

      Зеленский объяснил бессмысленность снижения возраста мобилизации «голыми» бригадами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше