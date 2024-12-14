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10:48, 14 декабря 2024Спорт

Названа лучшая тренировка против старости

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: oatawa / Shutterstock / Fotodom

Немецкие ученые Центральной клиники в городе Бад-Берка назвали лучшую тренировку против старости. Об этом сообщает Men Today.

Ученые рекомендовали делать планку и шаги в планке, переходы с колен в присед, двойные скручивания, а также перекаты. Для выполнения последнего упражнения нужно лечь на спину, согнув ноги в коленях, после этого следует перекатиться на лопатки и поднять таз. Затем необходимо слегка поднять лопатки и перекатиться на поясницу.

Согласно исследованиям, у физически активных людей более высокая продолжительность жизни. При этом количество дополнительных лет варьируется от 0,43 до 6,9. Отмечается, что физическая активность во время досуга увеличивает продолжительность жизни более эффективно, чем общая физическая активность.

Ранее фитнес-эксперт Артем Опальницкий назвал тренировки, которые должны стать самыми эффективными в 2025 году. Трендом тренер назвал фитнес с возрастным рейтингом 60+. По его мнению, с увеличением числа пожилых людей, заботящихся о здоровье, фитнес-индустрия начала предлагать специальные программы и упражнения, учитывающие возрастные особенности.

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