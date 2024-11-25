Названы самые эффективные тренировки 2025 года

Фитнес-эксперт Артем Опальницкий назвал тренировки, которые должны стать самыми эффективными в 2025 году. Его слова приводит Men Today.

Первым трендом тренер назвал фитнес с возрастным рейтингом 60+. По его мнению, с увеличением числа пожилых людей, заботящихся о здоровье, фитнес-индустрия начала предлагать специальные программы и упражнения, учитывающие возрастные особенности.

Следующим трендом стали HIIT-тренировки — высокоинтенсивный интервальный тренинг, чередование интервалов с сильной и слабой нагрузкой. Также популярными будут тренировки на рабочем месте, так как у клерков не хватает времени на посещение фитнес-залов. Последним трендом станет функциональный тренинг. Это направление включает упражнения, имитирующие движения из повседневной жизни.

Ранее фитнес-тренер Эдуард Каневский перечислил основные критерии, которые помогут правильно выбрать фитнес-клуб. Специалист посоветовал обратить внимание на расположение клуба, программы и дополнительные услуги.