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08:31, 6 сентября 2024Спорт

Тренер назвал основные критерии для выбора фитнес-клуба

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Фитнес-тренер Эдуард Каневский назвал основные критерии, которые помогут правильно выбрать фитнес-клуб. Его слова приводит «Москва 24».

Перед покупкой абонемента Каневский посоветовал обратить внимание на расположение клуба и дополнительные услуги в нем. Это поможет удобно планировать посещение и использовать необходимые дополнительные опции (например, бизнес-ланчи или детскую комнату).

Также эксперт рекомендовал изучить предлагаемые программы, так как от этого зависит вовлеченность в тренировочный процесс. «Не секрет, что не будучи спортсменами, многие быстро прекращают занятия просто потому, что им становится скучно. А
когда в клубе есть "что еще попробовать", у клиента сохраняется мотивация дальше заниматься», — объяснил он.

Кроме того, важно учитывать заполняемость залов, чистоту и температуру в них. Наконец, стоит обращать внимание на стоимость абонементов.

Ранее Эдуард Каневский ответил на вопрос, стоит ли делать отдых от спорта во время отпуска. «Если вы занимались без перерыва больше трех-шести месяцев, дать отдохнуть организму от избыточных нагрузок от семи до десяти дней — не просто физиологическая, но и психологическая необходимость», — заявил он.

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      Дарья Коршунова
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