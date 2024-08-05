Фитнес-тренер ответил на вопрос об отдыхе от спорта в отпуске

Фитнес-тренер Эдуард Каневский ответил на вопрос, стоит ли делать отдых от спорта во время отпуска. Его слова приводит «Москва 24».

«Если вы занимались без перерыва больше трех-шести месяцев, дать отдохнуть организму от избыточных нагрузок от семи до десяти дней — не просто физиологическая, но и психологическая необходимость», — заявил он. Эксперт рекомендовал не отказываться от занятий полностью, а сделать смену нагрузки, чтобы не только сохранить, но и приумножить результат.

Тем, кто тренируется в зале, Каневский посоветовал плавать в бассейне или море, совершать длинные прогулки. Любителям единоборств он предложил отказаться от спаррингов в пользу занятий в воде или растяжки.

Ранее Каневский назвал берпи в числе упражнений, которые позволят эффективно тренироваться при нехватке времени. Он отметил, что новичкам упражнение может даваться тяжело, поэтому в первое время его стоит выполнять медленно.