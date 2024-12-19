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19:37, 19 декабря 2024Путешествия

Россияне застряли в аэропорту на три часа из-за пассажира с поддельным билетом

Россияне застряли в аэропорту Сургута из-за пассажира с поддельным билетом
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Россияне застряли в аэропорту Сургута на три часа из-за пассажира с поддельным билетом. Об этом пишет портал MSK1.RU.

Инцидент произошел в четверг, 19 декабря, на следовавшем в Москву рейсе авиакомпании Utair. Отмечается, что сначала командир воздушного судна объявил, что на борту возникла нештатная ситуация. По его словам, пассажир сел не в свой самолет.

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Однако спустя некоторое время пилоты сообщили, что мужчина был с поддельным посадочным талоном. «Обещали, что проверка займет около часа: всех вывели, — заявил другой пассажир. — Меня заботит, дадут ли нам поесть».

Ранее стало известно, что туристам из Уфы пришлось ждать вылета самолета авиакомпании Azur Air в Таиланд больше суток. Уточняется, что лайнер должен был отправиться из аэропорта Уфы на Пхукет 9 декабря в 22:00. Однако из-за поломки воздушного судна вылет отложили сначала на несколько часов, а потом — на сутки.

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