Россияне застряли в аэропорту на три часа из-за пассажира с поддельным билетом

Россияне застряли в аэропорту Сургута из-за пассажира с поддельным билетом

Россияне застряли в аэропорту Сургута на три часа из-за пассажира с поддельным билетом. Об этом пишет портал MSK1.RU.

Инцидент произошел в четверг, 19 декабря, на следовавшем в Москву рейсе авиакомпании Utair. Отмечается, что сначала командир воздушного судна объявил, что на борту возникла нештатная ситуация. По его словам, пассажир сел не в свой самолет.

Однако спустя некоторое время пилоты сообщили, что мужчина был с поддельным посадочным талоном. «Обещали, что проверка займет около часа: всех вывели, — заявил другой пассажир. — Меня заботит, дадут ли нам поесть».

Ранее стало известно, что туристам из Уфы пришлось ждать вылета самолета авиакомпании Azur Air в Таиланд больше суток. Уточняется, что лайнер должен был отправиться из аэропорта Уфы на Пхукет 9 декабря в 22:00. Однако из-за поломки воздушного судна вылет отложили сначала на несколько часов, а потом — на сутки.

