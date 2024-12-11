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12:03, 11 декабря 2024Путешествия

Россиянам больше суток пришлось ждать вылета в Таиланд из-за поломки самолета

TourDom: туристам из Уфы пришлось ждать вылета самолета в Таиланд почти 32 часа
Алина Черненко

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Туристам из Уфы пришлось ждать вылета самолета авиакомпании Azur Air в Таиланд больше суток. Об этом россияне рассказали порталу TourDom.

Уточняется, что лайнер должен был отправиться из аэропорта Уфы на Пхукет 9 декабря в 22:00. Однако из-за поломки воздушного судна вылет отложили сначала на несколько часов, а потом — на сутки.

По словам путешественников, перевозчик не предоставил резервный борт. Кроме того, у них не было возможности пройти регистрацию, так как ее не открывали. По данным издания, в итоге самолет вылетел в Таиланд 11 декабря в 06:05 — спустя почти 32 часа.

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Представители авиакомпании пояснили, что задержка произошла вынужденно: 9 декабря лайнер, летевший из Таиланда в Россию, подал сигнал об отказе одного из двигателей. Посадка прошла благополучно, но техническую неисправность нужно было устранить.

«Всем пассажирам была предоставлена гостиница, питание, прохладительные напитки — все в соответствии с Федеральными авиационными правилами», — добавили в Azur Air.

В сентябре сотни пассажиров другой российской авиакомпании застряли во Владивостоке из-за поломки самолета. Воздушное судно должно было вылететь в Москву.

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