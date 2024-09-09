Свыше 300 пассажиров застряли в российском городе из-за поломки самолета

Летевший из Владивостока в Москву рейс отменили из-за поломки самолета

Свыше 300 пассажиров российской авиакомпании застряли во Владивостоке из-за поломки самолета. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.

Отмечается, что воздушное судно должно было вылететь в 8.40 (01.40 мск) из указанного города в Москву. «Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой авиарейса», — заявили в ведомстве.

По предварительной информации, перенос рейса связан с технической неисправностью воздушного судна. В настоящее время вылета ожидают 308 человек, в том числе 29 несовершеннолетних.