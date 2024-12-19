Россиянин привез из Африки десятки килограммов камней и оказался под угрозой тюрьмы

ФТС: россиянин привез с Мадагаскара 160 килограммов минералов и раковин

Россиянин привез с острова Мадагаскар десятки килограммов камней и оказался под угрозой тюрьмы. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

Прибывшего из Африки пассажира задержали на «зеленом» коридоре в московском аэропорту Домодедово. Его попросили предъявить к досмотру пять коробок общим весом 160 килограммов, в которых находились минералы и раковины вымерших моллюсков отряда аммониты.

По данным экспертизы, в числе минералов были кварц, яшма, амазонит, лабрадорит, горный хрусталь, агат, аметист, кальцит. На допросе мужчина заявил, что купил камни для научных целей и создания музея.

Тем не менее правоохранители возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов. Теперь россиянину грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее во Владивостоке в багаже летевшего в Пхеньян пассажира нашли замороженные медвежьи лапы. В отношении северокорейца составили административные протоколы.