Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:40, 19 декабря 2024Путешествия

Россиянин привез из Африки десятки килограммов камней и оказался под угрозой тюрьмы

ФТС: россиянин привез с Мадагаскара 160 килограммов минералов и раковин
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

Россиянин привез с острова Мадагаскар десятки килограммов камней и оказался под угрозой тюрьмы. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

Прибывшего из Африки пассажира задержали на «зеленом» коридоре в московском аэропорту Домодедово. Его попросили предъявить к досмотру пять коробок общим весом 160 килограммов, в которых находились минералы и раковины вымерших моллюсков отряда аммониты.

Материалы по теме:
Россияне попытались вывезти со Шри-Ланки 187 ящериц и муравьев. Им грозит 20 лет тюрьмы в «самом худшем месте в мире»
Россияне попытались вывезти со Шри-Ланки 187 ящериц и муравьев. Им грозит 20 лет тюрьмы в «самом худшем месте в мире»
3 сентября 2024
Людям по всему миру удается летать на самолетах бесплатно. Как такое возможно?
Людям по всему миру удается летать на самолетах бесплатно. Как такое возможно?
5 декабря 2024

По данным экспертизы, в числе минералов были кварц, яшма, амазонит, лабрадорит, горный хрусталь, агат, аметист, кальцит. На допросе мужчина заявил, что купил камни для научных целей и создания музея.

Тем не менее правоохранители возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов. Теперь россиянину грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее во Владивостоке в багаже летевшего в Пхеньян пассажира нашли замороженные медвежьи лапы. В отношении северокорейца составили административные протоколы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы туда ударим "Орешником"». Путин раскрыл последствия поставки Киеву американских систем ПВО THAAD

      Путин поспорил с журналистом американского канала насчет поражения России в Сирии. Что он сказал о свержении Асада?

      Путин рассказал о развитии интернета в России

      Путин рассказал о создании программы «Время героев»

      Путин заявил о сохранении сельской ипотеки

      Задавший Путину вопрос британский журналист убежал с рюкзаком с прямой линии

      Путин допустил переговоры с Зеленским при одном условии

      Путин назвал нелегитимными украинскую власть и Зеленского

      Путин назвал условия переговоров с Украиной

      Врач предупредила об опасности мандаринов для некоторых россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше