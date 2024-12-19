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10:22, 19 декабря 2024Спорт

Российского защитника признали третьей звездой дня в НХЛ

Российского защитника «Юты» Сергачева признали третьей звездой дня в НХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Morgan Tencza / USA Today Sports / Reuters

Российского защитника «Юты» Михаила Сергачева признали третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте турнира.

Сергачев забросил победную шайбу в овертайме матча регулярного чемпионата против «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась со счетом 3:2.

Первой звездой дня стал нападающий «Анахайм Дакс» Франк Ватрано, который оформил дубль и сделал передачу в игре против «Виннипег Джэтс» (3:2). Второй звездой признан форвард «Флориды Пантерс» Мэттью Ткачук, в активе которого дубль во встрече с «Миннесотой Уйалд» (6:1).

В июне 2024-го Сергачев был обменян в «Юту» из «Тампа-Бэй Лайтнинг», за который выступал на протяжении последних семи сезонов. Вместе с командой россиянин дважды выигрывал Кубок Стэнли (2020, 2021 годы).

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