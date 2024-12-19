СК предъявил обвинение задержанному за подрыв генерала Российской армии

СК предъявил обвинение задержанному за подрыв генерала Кириллова

Следственный комитет России (СК) предъявил обвинение задержанному за подрыв генерал-лейтенанта Российской армии, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игоря Кириллова и его помощника. Об этом сообщает РИА Новости.

Ахмаду Курбанову предъявлено обвинение по террористической статье. Ходатайство о его аресте уже поступило в Басманный суд Москвы.

О задержании фигуранта стало известно утром 18 декабря. Он рассказал, что был завербован спецслужбами Украины. По их заданию он прибыл в Москву, получил самодельное взрывное устройство большой мощности, разместил на электросамокате и припарковал его возле подъезда дома, в котором проживал Кириллов. За преступление ему было обещано 100 тысяч долларов и проживание на территории Евросоюза.

Рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Неизвестные дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел Кириллов. Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника.

