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20:22, 19 декабря 2024Силовые структуры

Слушания по аресту обвиняемого в подрыве российского генерала прошли в закрытом режиме

Суд закрыл слушания по аресту обвиняемого в подрыве генерала Кириллова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Ахмад Курбанов

Ахмад Курбанов. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы принял решение провести в закрытом режиме слушания по ходатайству следователя об избрании меры пресечения гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову, обвиняемому в совершении теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание было закрыто по просьбе представителя Следственного комитета России, опасающегося разглашения тайны следствия.

Курбанов заявил о плохом знании русского языка и потребовал для себя переводчика.

О задержании исполнителя теракта стало известно утром 18 декабря. Курбанов рассказал, что был завербован спецслужбами Украины. По их заданию он прибыл в Москву, получил самодельное взрывное устройство большой мощности, разместил его на электросамокате и припарковал транспортное средство возле подъезда дома, в котором проживал Кириллов. За преступление ему было обещано 100 тысяч долларов и проживание на территории Евросоюза.

Рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Бомбу активировали в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел Кириллов. Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

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