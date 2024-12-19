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18:16, 19 декабря 2024Экономика

Способность Украины и Польши избавить Европу от российского газа оценили

Аналитик Юшков раскритиковал план Украины по замещению российского газа
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)
Игорь Юшков

Игорь Юшков. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков назвал бредовой идею Украины совместно с Польшей создать газовый хаб, который мог бы обеспечить независимость стран Восточной и Западной Европы от поставок газа из России. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что такой план является бессмысленным и нереализуемым.

«Мне кажется, это бредовая идея, особенно в нынешних условиях, — сказал аналитик. — Раньше Украина уже говорила о таком проекте. Но тогда речь шла о хабе, в который "Газпром" будет закачивать газ, а уже оттуда, с передачей права собственности, газ будет забираться дальше. Теперь же предполагается, что российского газа там не окажется в принципе, а будет некая связка с Польшей».

Польша, как напомнил Юшков, не добывает газ самостоятельно — она его покупает. У страны также есть приемные хабы, которые используются для собственных нужд. План Украины же, по мнению аналитика, может предполагать создание дополнительных СПГ–терминалов, чтобы дальше газ прокачивался уже в эту страну.

«Но зачем качать на Украину, если проще поставлять сразу европейцам? Кроме того, их СПГ–терминалы и так загружены только на половину, — отметил аналитик. — Зачем нужна Украина — непонятно. Раньше говорили о том, что у нее есть уникальные хранилища газа, но Европа построила много своих и прекрасно ими пользуется».

Юшков предположил, что озвученный план нужен был для того, чтобы объяснить остановку транзита российского газа и предложить ему альтернативу — украинский газовый хаб. Но аналитик подчеркнул: в реальности за этим проектом не стоит ничего.

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Ранее замглавы Минэнерго Украины Николай Колесник рассказал о планах Киева создать совместно с Польшей Восточно-Европейский газовый хаб. Предполагается, что он позволит странам Восточной и Западной Европы отказаться от поставок топлива из России.

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