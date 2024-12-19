Украина и Польша собрались освободить Европу от российского газа

Украина и Польша собрались создать газовый хаб для замещения российского газа

Замглавы Минэнерго Украины Николай Колесник рассказал о планах Киева создать совместно с Польшей Восточно-Европейский газовый хаб, который позволит странам Восточной и Западной Европы отказаться от поставок топлива из России. Об этом сообщает ТАСС.

В бизнес-модели задействуют украинские подземные хранилища газа (ПХГ), а также польские терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ). Такая инфраструктура при ее взаимодействии позволяет заместить российский трубопроводный газ.

В настоящее время поставки «Газпрома» в страны Центральной и Западной Европы идут только через Украину, остальные маршруты остановлены уже несколько лет. Контракта на продолжение поставок с 1 января 2025 года нет, и информация о переговорах или каких-либо контактах по поводу его продления отсутствует.

Украинская сторона утверждает, что транзит будет остановлен, однако ряд европейских компаний просит сохранить поставки. В Киеве указывают, что не имеют никаких возражений против поставок по трубе газа третьих стран, но не российского.

