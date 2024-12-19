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01:27, 19 декабря 2024Силовые структуры

Телефонные мошенники с Украины сменили тактику. За вечер они заставили россиян поджечь три автомобиля спецслужб

Телефонные мошенники с Украины убедили россиян поджечь три автомобиля спецслужб
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Девушка подожгла служебный автомобиль на территории Нагатинского районного суда в Москве по указанию украинских телефонных мошенников. Все это время она не отрывалась от телефона. Бросив бутылку с горючей смесью в машину, девушка попыталась сбежать, однако сотрудники суда ее задержали.

Похожая ситуация произошла в Бутово. Россиянин бросил коктейль Молотова в полицейскую машину, параллельно общаясь с мошенниками. Его оперативно поймали. Также стало известно о третьем подобном случае за вечер. В Туле подожгли полицейский микроавтобус, припаркованный у отдела МВД. Там обошлось без серьезных последствий.

По информации Telegram-канала Mash, во всех случаях жертв убеждали в том, что якобы ведется операция по поимке преступников. Однако злоумышленники сменили тактику, побуждая жечь машины спецслужб, хотя ранее их приоритетными целями считались административные здания.

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Мошенники заставляют жертв взрывать полицейских и жечь военкоматы

В октябре сотрудники ФСБ предотвратили попытку теракта в управлении МВД по Смоленской области. 30-летний мужчина пронес замаскированную бомбу в здание. До этого мошенники убедили его взять кредиты на пять миллионов рублей, а затем перевести их на «безопасный счет». Вернуть деньги аферисты обещали после того, как россиянин устроит взрыв.

18 декабря поджигатель метнул два коктейля Молотова в здание военкомата Центрального района Петербурга. Выяснилось, что мошенники выманили у мужчины 800 тысяч рублей, а затем пообещали вернуть деньги и доплатить еще за выполнение задания. С россиянином связался представитель Службы безопасности Украины (СБУ) и дал инструкцию по совершению поджога военкомата. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте, за которое исполнителю грозит до 20 лет лишения свободы.

40 процентов доходов мошенников уходит на финансирование ВСУ

Не менее 40 процентов доходов телефонных мошенников уходит на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. При этом, по подсчетам аналитиков, ущерб россиян от действий мошенников к концу 2024 года может достигнуть 300 миллиардов рублей.

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«Примерно три четверти мошенников при совершении телефонных звонков используют одно из пяти слов. Либо это МВД, ФСБ, Центральный банк, либо это безопасный счет, либо пятое — это сообщите код из смс, тогда мы спасем ваши деньги. И если кто-то из наших граждан в телефонном звонке с неизвестного номера услышит одно из этих пяти слов, смело прекращайте разговор», ― дал совет о противодействии аферистам Кузнецов.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.

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