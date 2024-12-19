Владимир Путин 19 декабря проведет прямую линию и пресс-конференцию. Что о них нужно знать?

Владимир Путин 19 декабря проведет прямую линию и пресс-конференцию

Прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная в 2024 году с большой пресс-конференцией главы государства, пройдет в четверг, 19 декабря, в Гостином Дворе в Москве. Начало в 12:00, сообщает ТАСС.

Трансляция программы «Итоги года с Владимиром Путиным» будет вестись на федеральных телеканалах «Россия 1», Первом канале и НТВ, которые закладывают на мероприятие в своей эфирной сетке около трех часов.

Трансляции планируются также в официальных сообществах мероприятия во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Главе государства прислали более миллиона вопросов

На прямую линию президента в 2024 году было направлено более миллиона вопросов. Основная часть из них поступила через кол-центр, куда позвонили 537 тысяч раз.

Примерно 256 тысяч человек отправили свои сообщения в формате СМС и ММС. Свыше 100 тысяч обратились к Путину в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

В Кремле заявили о напряженной подготовке Путина к прямой линии

Напряженной подготовку Владимира Путина к прямой линии назвал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам представителя российского президента, глава государства в течение последних дней работает в Кремле и проводит встречи непубличного характера.

«Он работает, смотрит массив обращений граждан и традиционно получает информацию от министров, от вице-премьеров по разным темам», — сказал Песков.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ранее пресс-секретарь Кремля сообщил, что отсутствие публичных мероприятий в графике Путина связано именно с подготовкой к прямой линии президента.

Путин проводит большие пресс-конференции и прямые линии с 2001 года

С 2001 по 2021 год Путин провел 16 больших пресс-конференций и 18 прямых линий на федеральных телеканалах и радиостанциях.

Самой непродолжительной по времени стала первая пресс-конференция, которая состоялась в 2001 году и продлилась 1 час 35 минут. Самой длительной — 4 часа 40 минут — стала пресс-конференция 2008 года.

На первой пресс-конференции в 2001 году было аккредитовано более 500 журналистов, в 2019 году уже 1895, что стало абсолютным рекордом. В ходе пресс-конференции 2001 года президент ответил на вопросы 20 корреспондентов, половина из которых представляла иностранные медиа. В 2008 году свои вопросы задали главе российского государства уже 80 журналистов — это стало рекордом.

Что касается прямых линий, то продолжительность этих программ также постоянно увеличивалась. В 2001 году глава государства общался с гражданами 2 часа 20 минут, а в 2013 году — рекордное время — 4 часа 47 минут.

В 2020 году оба формата объединили из-за пандемии коронавируса. В 2023 году большая пресс-конференция и прямая линия были окончательно объединены в программу «Итоги года с Владимиром Путиным».

Последняя на данный момент прямая линия с президентом прошла 14 декабря 2023 года. Она продлилась 4 часа 3 минуты, Путин ответил более чем на 80 вопросов. Большинство из них касались специальной военной операции, помощи семьям военнослужащих и традиционных ценностей.