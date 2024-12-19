В России допустили начало еще одного наступления ВСУ в ближайшее время

Полковник Матвийчук допустил еще одно наступление ВСУ в ближайшее время

Вооруженные силы Украины (ВСУ) действительно могут решиться на еще одно наступление в ближайшее время, допустил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Таким образом специалист отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на высказанный в СМИ прогноз о начале новой операции Киева на территории РФ.

Ранее РИА Новости сообщило, что Украина может использовать истребители F-16 при попытке наступления на российский регион.

«То, что могут приехать летчики и военный персонал из стран Запада, — это реально. Я полагаю, что многие летчики из США, которые были в Сирии, понимают, что против Су-30 и Су-35 они не смогут выстоять. Думаю, что набор таких желающих будет ограничен», — сказал Матвийчук.

Что касается еще одного наступления: я ничем не буду удивлен ввиду того, что Киев неадекватен, он не соизмеряет свои возможности с реальностью. Ради провокации они могут атаковать Белгород, Брянск, но то, что было под Курском, уже не произойдет Анатолий Матвийчук полковник в отставке, военный эксперт

7 декабря стало известно о получении Киевом второй партии истребителей F-16. Информацию об этом подтвердил украинский лидер Владимир Зеленский.

В ноябре поставку F-16 на Украину анонсировал премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Он сообщал, что Киеву будут переданы 13 самолетов.