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15:06, 19 декабря 2024Бывший СССР

В России допустили начало еще одного наступления ВСУ в ближайшее время

Полковник Матвийчук допустил еще одно наступление ВСУ в ближайшее время
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) действительно могут решиться на еще одно наступление в ближайшее время, допустил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Таким образом специалист отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на высказанный в СМИ прогноз о начале новой операции Киева на территории РФ.

Ранее РИА Новости сообщило, что Украина может использовать истребители F-16 при попытке наступления на российский регион.

«То, что могут приехать летчики и военный персонал из стран Запада, — это реально. Я полагаю, что многие летчики из США, которые были в Сирии, понимают, что против Су-30 и Су-35 они не смогут выстоять. Думаю, что набор таких желающих будет ограничен», — сказал Матвийчук.

Что касается еще одного наступления: я ничем не буду удивлен ввиду того, что Киев неадекватен, он не соизмеряет свои возможности с реальностью. Ради провокации они могут атаковать Белгород, Брянск, но то, что было под Курском, уже не произойдет

Анатолий Матвийчукполковник в отставке, военный эксперт

7 декабря стало известно о получении Киевом второй партии истребителей F-16. Информацию об этом подтвердил украинский лидер Владимир Зеленский.

В ноябре поставку F-16 на Украину анонсировал премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Он сообщал, что Киеву будут переданы 13 самолетов.

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