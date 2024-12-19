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07:32, 19 декабря 2024Россия

Возникший после атаки на Ростовскую область БПЛА и ракетами пожар на нефтезаводе потушили

Врир губернатора Слюсарь: пожар на нефтезаводе в Новошахтинске ликвидировали
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Ростовской области

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Пожар на нефтезаводе в Новошахтинске Ростовской области, который возник в результате попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион беспилотниками и ракетами, ликвидировали. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«По состоянию на 06:45 пожар на НЗНП ликвидирован», — сообщил губернатор.

В сети ранее опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Новошахтинске. На видеозаписи видно огненное зарево на горизонте. Пожар не сопровождается какими-либо звуками взрывов.

Пожар на нефтезаводе в Ростовской области начался в ночь на четверг, 19 декабря. Под удар попало предприятие «НЗНП» в Новошахтинске. Всего над регионом за ночь сбили более 30 беспилотников и три ракеты — под удар помимо Новошахтинска попали Батайск, Ростов, Каменск, Миллерово и Таганрог. Пострадал один человек.

Всего над Россией за ночь 19 декабря сбили 84 беспилотника — силы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в восьми регионах России. 36 дронов сбили над Ростовской областью, 21 — над Брянской, 14 — над Белгородской, 6 — над Воронежской. по 3 — над Курской и Тамбовской областями, 1 — над Краснодарским краем.

ЖЗЛ
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