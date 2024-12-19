Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:55, 19 декабря 2024Бывший СССР

Зурабишвили отвергла судьбу Тихановской

Президент Грузии Зурабишвили заявила о нежелании быть как Тихановская
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Daro Sulakauri / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о нежелании быть президентом в изгнании как белорусский оппозиционер Светлана Тихановская. Об этом она заявила в интервью телеканалу TVP World.

Зурабишвили заявила, что не собирается покидать Грузию после истечения срока своих полномочий. «Мне нужна поддержка сейчас в моей стране, вместе с моим населением», — заявила президент Грузии.

Зурабишвили также отвергает любые параллели со Светланой Тихановской или кандидатом в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонзалесом. Грузинский лидер говорит, что не хочет быть «президентом в изгнании» и получать различные премии. «Я этого не хочу», — подытожила она.

14 декабря в Грузии прошли выборы президента. На них был единственный кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили — бывший футболист. Оппозиция не выдвигала своего кандидата из-за отказа признавать выборы в парламент 26 октября.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы туда ударим "Орешником"». Путин раскрыл последствия поставки Киеву американских систем ПВО THAAD

      Путин поспорил с журналистом американского канала насчет поражения России в Сирии. Что он сказал о свержении Асада?

      Путин рассказал о развитии интернета в России

      Путин рассказал о создании программы «Время героев»

      Путин заявил о сохранении сельской ипотеки

      Задавший Путину вопрос британский журналист убежал с рюкзаком с прямой линии

      Путин допустил переговоры с Зеленским при одном условии

      Путин назвал нелегитимными украинскую власть и Зеленского

      Путин назвал условия переговоров с Украиной

      Врач предупредила об опасности мандаринов для некоторых россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше