Бивол высказался о гордости быть россиянином

Боксер Дмитрий Бивол заявил, что не стыдится быть россиянином

Российский боксер Дмитрий Бивол в интервью YouTube-каналу Seconds Out ответил на вопрос о том, горд ли он быть россиянином в текущей политической ситуации.

«Ты всегда должен не то чтобы гордиться, но ты должен не стыдиться того, откуда ты. Ты не можешь отменить этого. Это как сказать: "Это не моя мама, это не мой папа". Потому что ты родился здесь, живешь здесь», — заявил Бивол.

Боксер подчеркнул, что для него важнее личные качества человека. Он отметил, что везде есть хорошие люди, а если у человека с головой не все в порядке, то не важно, какая у него национальность.

12 октября Бивол уступил соотечественнику Артуру Бетербиеву в схватке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Победитель определился судейским решением. 22 февраля 2025 года Бивол и Бетербиев проведут реванш.