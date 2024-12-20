Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:38, 20 декабря 2024Экономика

Депутаты предложили установить в магазинах полки с бесплатной едой

Миронов: нужно обязать магазины в РФ установить полки с бесплатными продуктами
Вячеслав Агапов

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Российские магазины нужно обязать установить полки для бесплатной передачи продуктов нуждающимся. Такое предложение внес депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов, его цитирует ТАСС.

В письме министру промышленности и торговли Антону Алиханову парламентарий предложил изменить законодательство и обязать розничную торговлю организовать полки для раздачи еды. Нужно определить список разрешенных продуктов, а также прописать критерии их качества. Чтобы стимулировать магазины раздавать еду, Миронов предложил ввести упрощенную систему налогообложения для таких торговых точек и развивать и соответствующую инфраструктуру.

Свою инициативу депутат объяснил проблемой нерационального использования продуктов с истекающим сроком годности. Больше всего пищевых отходов приходятся на продукты первой необходимости — хлеб, молочные продукты и овощи. Такие товары, особенно перед Новым годом зачастую завозят с излишками, а в результате магазины вынуждены их утилизировать.

Вопрос продажи продуктов с истекающим сроком годности по низкой цене или даже бесплатная их раздача поднимается в России не первый раз. В сентябре 2023 года такую инициативу выдвинули сотрудники Финансового университета при правительстве Александр Сафонов и Дарья Некипелова. По их словам, это может повысить уровень жизни пожилых людей.

В Совфеде посчитали идею обязать создавать социальные полки труднореализуемой и назвали ее популизмом. Первый зампред экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов заявил, что бесплатно отдавать какие-то товары — это право предпринимателя, и обязывать владельцев бизнеса что-то делать невозможно.

Позднее идею поддержали депутаты думской фракции «Справедливая Россия — За правду». Они предложили мотивировать бизнес создавать социальные полки изменениями в Налоговом кодексе. Сейчас передача товаров на благотворительные цели может приводить к дополнительным налоговым расходам, а парламентарии собираются освободить их от обязанности по восстановлению НДС со стоимости продуктов, которые были розданы.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Страны — члены ЕС отказались вводить на Украину миротворцев под флагом НАТО. Что стало причиной такого решения?

      Союзники США рассорились из-за событий в Сирии

      42-летняя Светлана Лобода снялась в облегающей спортивной форме

      Женщина завела роман с мужчиной старше нее на 23 года и забеременела от него

      В Китае изобрели смартфон-хамелеон

      В городе Переяслав Киевской области прозвучали взрывы

      В ЕС призвали Украину «сначала победить» вместо требования гарантий безопасности

      Работодатели в России стали реже повышать зарплаты

      В США заявили о слабости НАТО после удара ВСУ по Ростовской области

      Россиянина осудили на восемь лет за совершенную в 1993 году расправу над мальчиком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше