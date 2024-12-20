Депутаты предложили установить в магазинах полки с бесплатной едой

Миронов: нужно обязать магазины в РФ установить полки с бесплатными продуктами

Российские магазины нужно обязать установить полки для бесплатной передачи продуктов нуждающимся. Такое предложение внес депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов, его цитирует ТАСС.

В письме министру промышленности и торговли Антону Алиханову парламентарий предложил изменить законодательство и обязать розничную торговлю организовать полки для раздачи еды. Нужно определить список разрешенных продуктов, а также прописать критерии их качества. Чтобы стимулировать магазины раздавать еду, Миронов предложил ввести упрощенную систему налогообложения для таких торговых точек и развивать и соответствующую инфраструктуру.

Свою инициативу депутат объяснил проблемой нерационального использования продуктов с истекающим сроком годности. Больше всего пищевых отходов приходятся на продукты первой необходимости — хлеб, молочные продукты и овощи. Такие товары, особенно перед Новым годом зачастую завозят с излишками, а в результате магазины вынуждены их утилизировать.

Вопрос продажи продуктов с истекающим сроком годности по низкой цене или даже бесплатная их раздача поднимается в России не первый раз. В сентябре 2023 года такую инициативу выдвинули сотрудники Финансового университета при правительстве Александр Сафонов и Дарья Некипелова. По их словам, это может повысить уровень жизни пожилых людей.

В Совфеде посчитали идею обязать создавать социальные полки труднореализуемой и назвали ее популизмом. Первый зампред экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов заявил, что бесплатно отдавать какие-то товары — это право предпринимателя, и обязывать владельцев бизнеса что-то делать невозможно.

Позднее идею поддержали депутаты думской фракции «Справедливая Россия — За правду». Они предложили мотивировать бизнес создавать социальные полки изменениями в Налоговом кодексе. Сейчас передача товаров на благотворительные цели может приводить к дополнительным налоговым расходам, а парламентарии собираются освободить их от обязанности по восстановлению НДС со стоимости продуктов, которые были розданы.