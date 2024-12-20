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00:57, 20 декабря 2024Мир

Евросоюз потратил на Украину 130 миллиардов евро

Фон дер Ляйен: Евросоюз потратил на Украину 130 миллиардов евро
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Евросоюз на текущий момент потратил на Украину 130 миллиардов евро. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции, пишет ТАСС.

«Евросоюз уже предоставил помощь Украине на 130 млрд евро», — уточнила она.

Несколькими днями ранее стало известно, что страны Европейского союза намерены предоставить Украине помощь на 30 миллиардов евро в 2025 году. Включая 18,1 миллиарда, которые были получены в качестве прибыли от замороженных российских активов. Так, неназванный представитель ЕС отметил, что 12,5 миллиарда из этой суммы будут выделены дополнительно по линии европейского фонда мира.

Накануне профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен предрек проигрыш ЕС на Украине после заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о поддержке Киева. Так эксперт ответил на публикацию фон дер Ляйен, где она заявила о необходимости показать миру «непоколебимую» поддержку Украины со стороны европейских стран.

В свою очередь, издание Politico написало ранее, что если страны Европейского союза хотят поучаствовать в мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине, то они должны быть готовы «заплатить за это».

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