Фигурист Козловский назвал допуск россиян к отбору на Олимпиаду не до конца честным

Фигурист Козловский: не могу назвать решение о допуске россиян справедливым

Чемпион Европы по фигурному катанию в парах Дмитрий Козловский назвал допуск россиян к отбору на Олимпиаду не до конца справедливым. Его цитирует Sport 24.

«Назвать это решение о допуске справедливым я не могу. За бортом останутся ребята, которые достойны выступить на Олимпиаде. Помните, что Аня Щербакова выиграла Олимпиаду после третьего места на чемпионате России?» — заявил Козловский.

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение допустить российских фигуристов к отбору на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Квалификационные соревнования пройдут в Китае с 17 по 21 сентября 2025 года.

Россиянам будут доступны по одной квоте в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду. Российские атлеты при этом не смогут принять участие в командном турнире. Также им будет запрещено любое общение с прессой.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Российские фигуристы в последний раз выступали на Играх 2022 года в Пекине.