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12:23, 20 декабря 2024Спорт

Международный союз конькобежцев допустил россиян к отбору на Олимпийские игры-2026

Международный союз конькобежцев допустил россиян к отбору на Олимпиаду-2026
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Susana Vera / Reuters

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Олимпийские игры-2026 в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации.

Решение было принято на Совете ISU. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союз конькобежцев России (СКР) должны выбрать по одному спортсмену (паре) в каждой дисциплине, которые будут принимать участие в квалификационных турнирах. Кандидатуры, а также запасные, должны быть направлены ISU не позднее 28 февраля 2025 года.

Россияне не смогут принять участие в командном турнире в фигурном катании, а также в командной гонке преследования в конькобежном спорте. Также атлетам будет запрещено любое общение с прессой.

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Игры в Пекине.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

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