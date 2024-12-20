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13:35, 20 декабря 2024Экономика

Инициативу обязать магазины организовывать «полки добра» оценили

Аналитик Павлов: обязывать магазины организовывать социальные полки нельзя
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Обязывать российские магазины на законодательном уровне организовывать так называемые «полки добра» (социальные полки) нельзя. Такое мнение высказал глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов, его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Он подчеркнул, что российские продуктовые сети готовы организовать бесплатную передачу продуктов нуждающимся в обмен на налоговые льготы. Однако обязывать магазины делать это на законодательно уровне не следует, заявил Павлов. «Здесь вопрос в ценообразовании, насколько эти меры будут укладываться в экономику производителей, поставщиков и самих торговых сетей», —пояснил общественник.

Более логичной мерой, по его мнению, станет бесплатная передача качественных и безопасных продуктов питания нуждающимся «через специальные структуры под жестким контролем». В обмен на это торговые сети будут получать налоговые льготы. Однако через какие именно «спецструктуры» следует передавать продукты с истекающим сроком годности, Павлов уточнять не стал.

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Ранее депутаты Госдумы предложили законодательно обязать владельцев магазинов организовывать социальные полки для фудшеринга. Эта инициатива подразумевает, что получать продукты питания с истекающим сроком годности смогут представители наиболее уязвимых слоев населения — пенсионеры «иные незащищенные категории граждан» на основании документов, подтверждающих такой статус. Перечень продуктов для бесплатной передачи нуждающимся депутаты предложили определить отдельно. Для владельцев же продуктовых магазинов парламентарии предложили установить упрощенную систему налогообложения.

До этого генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что сотрудники Генпрокуратуры займутся проверкой цен на продукты питания перед Новым годом. Это необходимо, чтобы удержать торговые сети и производителей от необоснованных наценок, пояснил он. Особенное внимание Краснов пообещал уделить социально-значимым продуктам питания, в том числе хлебу и молочной продукции. Следить за розничными ценами в преддверии праздников также обязались представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

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