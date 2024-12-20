«Донецкое регби», банка против коптера и велопробег по минному полю. Как проявляют героизм и смекалку российские солдаты

Появилось видео уничтожения пятиэтажки с бойцами ВСУ методом донецкого регби

Бойцы штурмовых подразделений Вооруженных сил Российской Федерации проявляют на поле боя не только героизм, но и солдатскую смекалку. Иногда такие эпизоды попадают в сеть и становятся достоянием общественности. «Лента.ру» собрала наиболее интересные случаи за последний месяц.

Метод «донецкого регби»

Один из способов ликвидации позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими штурмовиками — использование для уничтожения пятиэтажек противотанковых мин, которые российские бойцы вручную закидывают на позиции противника.

Один из таких случаев, произошедший в середине октября во время боев за Дзержинск (украинское название города — Торецк), опубликовал Telegram-канал WarGonzo. На видео бойцы из батальона «Лавина» 132-й Горловской бригады уничтожают огневую точку ВСУ в доме.

Другой случай применения «донецкого регби» Telegram-канал показал 19 декабря на примере боев близ Курахово. Тогда бойцы 110-й бригады полностью уничтожили дом с находящимися в нем солдатами украинской армии, забросив противотанковые мины в каждый из подъездов.

Банкой по беспилотнику

Оператор БПЛА 98-й дивизии ВДВ с позывным Клепа необычным способом уничтожил беспилотник ВСУ, видео публикует Telegram-канал «Енот Херсон». Боец доставлял провизию российским штурмовикам, когда заметил снизу украинский дрон, зависший над их позицией. Опуская свой беспилотник, Клепа сбил дрон ВСУ с помощью привязанной к коптеру банки с провизией и продолжил выполнять задачу.

Ситуация, конечно, чисто гусарская, но изучать маршруты передвижений и актуальную диспозицию войск все-таки нужно Семен Пегов военкор

На велосипеде через минное поле

Telegram-канал Shot опубликовал видео, как штурмовик ВС России на велосипеде проводит через минное поле бронемашины пехоты (БМП) в начале декабря. Как отмечается, боец знал безопасную дорогу, где отсутствуют мины, поэтому смог провести технику к позициям ВСУ.

Видео сняли операторы БПЛА, контролировавшие с воздуха ситуацию и сами находившиеся в шоке от поступка военнослужащего. «Да ну (...) Он в натуре на велике катит», — комментируют они за кадром.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Захват опорных пунктов и их оборона в одиночку

В конце ноября Минобороны России рассказало о рядовом Владимире Вариче, который обнаружил семерых диверсантов ВСУ и в одиночку откинул их от российских позиций.

В ходе скоротечного боя диверсионно-разведывательная группа противника, застигнутая врасплох огнем Владимира, не в силах оказать сопротивление, понесла потери и отступила пресс-служба Минобороны России

О другом случае, произошедшем в селе Шевченко под Покровском в декабре, с бойцом из бригады «Бешеные псы», рассказало издание Readovka.

Российский военнослужащий сначала атаковал забаррикадированный опорник ВСУ из реактивного пехотного огнемета «Шмель», после чего подошел вплотную и бросил в окно гранату. Издание сообщает, что таким образом под контроль российских войск перешел важнейший логистический узел под Красноармейском (украинское название — Покровск).