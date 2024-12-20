Набиуллина объяснила резкое ускорение темпов роста цен в России

Набиуллина: низкий урожай агрокультур стал одной из причин ускорения инфляции

Низкий урожай агрокультур и повышение тарифов на услуги связи привели к ускорению темпов роста потребительских цен в России в четвертом квартале. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам декабрьского заседания совета директоров регулятора.

На фоне снижения сборов из-за неблагоприятных погодных условий, отметила руководитель ЦБ, значительно выросли розничные цены на различные продукты питания. В первую очередь, подчеркнула она, речь идет о существенном подорожании плодоовощной продукции. Это стало одной из причин увеличения инфляции в России в четвертом квартале, резюмировала Набиуллина.

По итогам декабрьского заседания совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 21 процент годовых. Руководство регулятора объяснило свое решение в том числе снижением кредитной активности населения и компаний на фоне предыдущего резкого ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП).

При этом инфляционное давление на российскую экономику никуда не делось, отметили в ЦБ. Напротив, темпы роста потребительских цен без учета сезонных колебаний в октябре-ноябре увеличились с 7,6 процента по итогам третьего квартала до 10,9 процента. По состоянию на 16 декабря годовая инфляция в России выросла до 9,5 процента и существенно превысила октябрьский прогноз регулятора, который подразумевал показатель в районе 8-8,5 процента. На этом фоне в ЦБ заявили, что рассмотрят возможность повышения ключевой ставки на следующем заседании совета директоров.