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01:50, 20 декабря 2024Силовые структуры

Находящимся в СИЗО осужденным разрешили длительные свидания

Находящимся в СИЗО осужденным разрешили длительные свидания и звонки родным
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Осужденным, находящимся в СИЗО в ожидании перевода в колонию либо для проведения следственных действий, с 20 декабря будут разрешены длительные свидания и звонки родственникам. Об этом говорится в соответствующем приказе, опубликованном на сайте Министерства юстиции России.

«Осужденному к лишению свободы, оставленному в СИЗО ‎или переведенному в СИЗО из исправительного учреждения <...> длительные свидания продолжительностью трое суток ‎и краткосрочные свидания с родственниками и иными лицами предоставляются при наличии письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело ‎в отношении этого осужденного», — говорится в тексте документа.

Ранее член комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Людмила Нарусова предложила пускать россиян на свидания к заключенным только при наличии электронной записи, сделанной с помощью портала «Госуслуги».

До того сообщалось, что идею внедрения электронной записи на свидания в СИЗО и колониях через портал «Госуслуги» поддержала Генпрокуратура России. Представитель ведомства Антон Давыдов заявил на заседании в Совете Федерации, что эта мера позволит избежать часовых очередей.

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