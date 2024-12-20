Евросоюз призвал Apple открыть iOS

Евросоюз потребовал от Apple открыть iOS и iPadOS для всех

Европейская комиссия (ЕК) потребовала от корпорации Apple открыть iOS и iPadOS для того, чтобы они были совместимыми с другими операционными системами (ОС). На это обратило внимание издание The Verge.

Еврокомиссия представила пакет рекомендаций по повышению совместимости ОС для смартфонов iPhone и планшетов iPad с другими платформами. В ответ Apple заявила, что требования регулятора Европейского сюза (ЕС) вызывают у нее опасения относительно приватности и сохранения данных пользователей.

В материале ЕК в том числе отмечается, что смартфоны и планшеты американского бренда должны поддерживать передачу данных по Wi-Fi и Bluetooth с гаджетами других платформ. Европейские чиновники обратили внимание на сервисы для передачи и трансляции данных Airdrop и Airplay, которые работают только в экосистеме Apple.

В корпорации Тима Кука отреагировали заявлением, что если Apple будет вынуждена разрешить доступ к конфиденциальным технологиям, то она не сможет защитить данные своих пользователей. Представители IT-гиганта упомянули «жадные до данных компании», приведя в пример Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

До 9 января 2025 года Apple должна будет прислать официальный отзыв на предложение ЕК. Журналисты заметили, что окончательные юридически обязательные меры, которые применят к Apple, будут утверждены до марта 2025 года.

В сентябре 2023 года еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон призвал компанию Apple не препятствовать конкуренции в Евросоюзе. По словам Бретона, он обсуждал эту проблему с главой корпорации Тимом Куком.