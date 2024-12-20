Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:34, 20 декабря 2024Наука и техника

Евросоюз призвал Apple открыть iOS

Евросоюз потребовал от Apple открыть iOS и iPadOS для всех
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) потребовала от корпорации Apple открыть iOS и iPadOS для того, чтобы они были совместимыми с другими операционными системами (ОС). На это обратило внимание издание The Verge.

Еврокомиссия представила пакет рекомендаций по повышению совместимости ОС для смартфонов iPhone и планшетов iPad с другими платформами. В ответ Apple заявила, что требования регулятора Европейского сюза (ЕС) вызывают у нее опасения относительно приватности и сохранения данных пользователей.

В материале ЕК в том числе отмечается, что смартфоны и планшеты американского бренда должны поддерживать передачу данных по Wi-Fi и Bluetooth с гаджетами других платформ. Европейские чиновники обратили внимание на сервисы для передачи и трансляции данных Airdrop и Airplay, которые работают только в экосистеме Apple.

В корпорации Тима Кука отреагировали заявлением, что если Apple будет вынуждена разрешить доступ к конфиденциальным технологиям, то она не сможет защитить данные своих пользователей. Представители IT-гиганта упомянули «жадные до данных компании», приведя в пример Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

Материалы по теме:
Дороже денег На что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
Дороже денегНа что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
18 марта 2021
Запас прочности. Apple выпустила iPad с процессором от компьютера. Зачем ему такая мощность?
Запас прочности.Apple выпустила iPad с процессором от компьютера. Зачем ему такая мощность?
26 мая 2021

До 9 января 2025 года Apple должна будет прислать официальный отзыв на предложение ЕК. Журналисты заметили, что окончательные юридически обязательные меры, которые применят к Apple, будут утверждены до марта 2025 года.

В сентябре 2023 года еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон призвал компанию Apple не препятствовать конкуренции в Евросоюзе. По словам Бретона, он обсуждал эту проблему с главой корпорации Тимом Куком.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Русскому миру объявлена война». Путин заявил о новой угрозе

      Захарова предрекла судьбу украинцам при депортации из Финляндии

      Несколько банкоматов в Москве подожгли по указке мошенников из украинских кол-центров

      Российского теннисиста дисквалифицировали на два года за употребление мельдония

      Орбан призвал к терпению по вопросу вето на продление санкций против РФ

      Белый дом предупредил о неминуемой приостановке работы правительства

      Силы ПВО сбили четыре беспилотника над тремя российскими регионами

      Сын арестованного в Азербайджане экс-министра Карабаха поблагодарил Путина за поддержку

      Мужчинам указали на первые признаки проблем с потенцией

      Россиянка сообщила мужу о разводе и получила удар ножом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше