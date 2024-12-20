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10:06, 20 декабря 2024Россия

Появились кадры с места смертельного пожара в изоляторе Якутска

РИА Новости: коммунальщики начали работу на территории ИВС в Якутске
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Санкт-Петербурге

Появились видеокадры с места смертельного пожара в изоляторе временного содержания (ИВС) в Якутске. Соответствующий ролик опубликовало РИА Новости.

На представленном видео показано, что сотрудники коммунальных служб начали работу на территории учреждения. Движение в переулке, где расположен изолятор, не перекрывалось.

До этого стало известно, что пожар в изоляторе унес жизни пяти человек.

Еще семеро пострадали, им стали оказывать необходимую медицинскую помощь. В якутском военном комиссариате заверили, что причина пожара выясняется, на месте работают профильные органы.

Ранее в Санкт-Петербурге мошенники убедили 77-летнего пенсионера совершить поджог военкомата.

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