Появились кадры с места смертельного пожара в изоляторе Якутска

РИА Новости: коммунальщики начали работу на территории ИВС в Якутске

Появились видеокадры с места смертельного пожара в изоляторе временного содержания (ИВС) в Якутске. Соответствующий ролик опубликовало РИА Новости.

На представленном видео показано, что сотрудники коммунальных служб начали работу на территории учреждения. Движение в переулке, где расположен изолятор, не перекрывалось.

До этого стало известно, что пожар в изоляторе унес жизни пяти человек.

Еще семеро пострадали, им стали оказывать необходимую медицинскую помощь. В якутском военном комиссариате заверили, что причина пожара выясняется, на месте работают профильные органы.

Ранее в Санкт-Петербурге мошенники убедили 77-летнего пенсионера совершить поджог военкомата.