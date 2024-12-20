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06:06, 20 декабря 2024Мир

Президент Аргентины анонсировал соглашение о свободной торговле с США

Милей: соглашение о свободной торговле между США и Аргентиной стоит на повестке
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Хавьер Милей

Хавьер Милей. Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Соглашение о свободной торговле между Соединенными Штатами и Аргентиной стоит на повестке работы будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом рассказал аргентинский лидер Хавьер Милей, пишет РИА Новости.

«Мы собираемся сделать это с США. Один из людей, работающих с Трампом, сообщил, что работа над свободой (торговли) с Аргентиной стоит на повестке», — уточнил политик.

Правила Меркосур — общего рынка стран Южной Америки — предполагают коллективные соглашения о свободной торговле с другими странами, поскольку его участники защищают таким образом общий рынок. В рамках блока действует общий таможенный тариф и система исключений из него.

В конце ноября сообщалось, что французские депутаты нижней палаты парламента большинством голосов высказались против соглашения о свободной торговле Евросоюза и Меркосур. Так, 484 депутата проголосовали против, инициативу поддержали только 70 депутатов.

До этого во Франции фермеры и представители профсоюзов выступили против готовящейся сделки. По словам представителя FNSEA Николя Лагарда, в рамках соглашения о свободной торговле с Меркосур поставки крупного рогатого скота из Аргентины, Бразилии, Уругвая, Парагвая и Боливии могут попасть в Европейский Союз со сниженными налогами.

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