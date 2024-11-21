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11:05, 21 ноября 2024Экономика

Готовящуюся сделку ЕС и Латинской Америки назвали катастрофой

Французские фермеры назвали катастрофой готовящуюся сделку ЕС и МЕРКОСУР
Вячеслав Агапов

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Французские фермеры и представители профсоюзов выступили против готовящейся сделки Евросоюза (ЕС) и МЕРКОСУР (объединенные рынки Латинской Америки). Об этом сообщает FranceInfo.

Четыре основных французских сельскохозяйственных объединения — Национальная федерация синдикатов сельскохозяйственных эксплуататоров (FNSEA), Молодые фермеры, Крестьянская конфедерация и Координация сельских районов — назвали грядущее соглашение катастрофой.

По словам представителя FNSEA Николя Лагарда, в рамках соглашения о свободной торговле с МЕРКОСУР поставки крупного рогатого скота из Аргентины, Бразилии, Уругвая, Парагвая и Боливии могут попасть в Европейский Союз со сниженными налогами.

«Это позволит импортировать продукцию без какой-либо возможности отслеживания и без каких-либо правил, которые нам здесь навязывают», — пояснил он.

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Овцевод Франсуа Сулар заявил, что ни одно соглашение о свободной торговле еще не приносило пользу крестьянам.
Производитель зерна и винодел Джеффри Кулуми из Союза молодых фермеров добавил, что французам не нужно искать продукты в Южной Америке, так как их способны накормить местные производители.

«Государство должно защитить наше сельское хозяйство и прекратить подписывать договоры о свободной торговле. Мы просто хотим зарабатывать на жизнь своим ремеслом», — заявил Джастин Лоссон из Сельской координации.

Франция долгое время выступала против соглашения с Бразилией, Аргентиной, Уругваем и Парагваем, так как местные фермеры и производители мяса и птицы требуют гарантий того, что их латиноамериканские конкуренты соблюдают санитарные и экологические стандарты ЕС, в том числе в отношении антибиотиков и пестицидов.

Ранее французские фермеры устроили акции протеста на тракторах и пригрозили перекрытием дорог к Парижу. Уже сейчас латиноамериканские производители являются крупнейшими поставщиками говядины и мяса птицы в регион, и потенциальное соглашение значительно увеличит эти объемы, что нанесет ущерб местным производителям, предупреждают фермеры.

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