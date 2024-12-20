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18:51, 20 декабря 2024Спорт

Президент РФС спрогнозировал возвращение России на международные турниры в 2025 году

Дюков: ожидаю возвращения России на международные турниры в 2025 году
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Дюков

Александр Дюков. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что ожидает возвращения россиян на международные турниры в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«В следующем году жду положительных изменений — возвращения наших сборных и клубов к международным соревнованиям. Принятые другими федерациями решения — хороший знак», — заявил Дюков.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок. Сборную России в том числе не допустили до жеребьевки отбора к чемпионату мира 2026 года. Дюков заявил, что теоретические шансы сохраняются.

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев допустил к отбору на Олимпийские игры 2026 года российских фигуристов и конькобежцев в нейтральном статусе. Но не без ограничений — в каждой дисциплине у России будет лишь одна квота, сохранен запрет на участие в командных соревнованиях и общение с прессой.

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